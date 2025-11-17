ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Спецов: До края на деня ще бъда вписан като ...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21730749 www.24chasa.bg

Украйна обяви, че е свалила 91 руски дрона през изминалата нощ

728
Украински военнослужещ стои близо до жилищни сгради, повредени от руски военен удар. СНИМКА: РОЙТЕРС

Русия атакува Украйна през изминалата нощ с две балистични ракети "Искандер М" и 128 дрона, от които украинската противовъздушна отбрана неутрализира 91, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на военновъздушните сили на украинската армия.

Смятано от 20:00 ч. украинско време (също и българско) снощи, руските войски изстреляха две балистични ракети "Искандер М" от руската Ростовска област, и 128 безпилотни летателни апарата - "Шахед", "Гербера" и други модели - от посоката на Курск, Брянск, Милерово и Приморско-Ахтарск в Русия и на Чауда (на окупирания Кримски полуостров), уточнява Укринформ. Около 80 от тези безпилотници са били от типа на "Шахед".

Въздушното нападение бе отблъснато от авиацията, противовъздушните ракетни подразделения, средствата за електронна борба и частите за борба с безпилотни системи, както и от мобилните огневи групи, отбелязва украинската армия.

Според първоначални данни към 9:00 ч. тази сутрин противовъздушната отбрана на Украйна е свалила или неутрализирала 91 безпилотни летателни апарата над Северна, Южна и Източна Украйна.

Удари на 32 щурмови дрона бяха регистрирани на 15 места, както и от 2 балистични ракети на 2 места.

Атаката продължава, като няколко руски дрона са все още в украинското въздушно пространство, пояснява Укринформ.

Русия нанесе удари с две ракети в град Балаклия в Харковска област, причинявайки смъртта на трима души и ранявайки десет, припомня Укринформ, цитирана от БТА.

Украински военнослужещ стои близо до жилищни сгради, повредени от руски военен удар. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари