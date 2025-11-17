Украйна обяви, че е свалила 91 руски дрона през изминалата нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия атакува Украйна през изминалата нощ с две балистични ракети "Искандер М" и 128 дрона, от които украинската противовъздушна отбрана неутрализира 91, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на военновъздушните сили на украинската армия.

Смятано от 20:00 ч. украинско време (също и българско) снощи, руските войски изстреляха две балистични ракети "Искандер М" от руската Ростовска област, и 128 безпилотни летателни апарата - "Шахед", "Гербера" и други модели - от посоката на Курск, Брянск, Милерово и Приморско-Ахтарск в Русия и на Чауда (на окупирания Кримски полуостров), уточнява Укринформ. Около 80 от тези безпилотници са били от типа на "Шахед".

Въздушното нападение бе отблъснато от авиацията, противовъздушните ракетни подразделения, средствата за електронна борба и частите за борба с безпилотни системи, както и от мобилните огневи групи, отбелязва украинската армия.

Според първоначални данни към 9:00 ч. тази сутрин противовъздушната отбрана на Украйна е свалила или неутрализирала 91 безпилотни летателни апарата над Северна, Южна и Източна Украйна.

Удари на 32 щурмови дрона бяха регистрирани на 15 места, както и от 2 балистични ракети на 2 места.

Атаката продължава, като няколко руски дрона са все още в украинското въздушно пространство, пояснява Укринформ.

Русия нанесе удари с две ракети в град Балаклия в Харковска област, причинявайки смъртта на трима души и ранявайки десет, припомня Укринформ, цитирана от БТА.