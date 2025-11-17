"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Албания отвори последния клъстер от преговорите за членство в ЕС на седмата междуправителствена конференция Албания – ЕС, която се проведе днес в Брюксел, предаде АТА, цитирана от БТА.

Албанският премиер Еди Рама заяви в белгийската столица, че отварянето на последния клъстер от предприсъединителните преговори е станало за рекордно време – само 12 месеца.

Страната започна преговори с ЕС по същество на 15 октомври 2024 г. на втората междуправителствена конференция в Люксембург, след като в края на септември м.г. беше отделена от Република Северна Македония по пътя за присъединяване към ЕС.

Отвореният днес пети клъстер "Ресурси, земеделие и кохезия" включва глави, свързани, наред с други неща, с развитието на селските райони, сигурността на храните, ветеринарната медицина, риболова и аквакултурите.

Снощи, в навечерието на седмата междуправителствена конференция Албания – ЕС, в Брюксел беше открита сграда на мисията на Албания в ЕС, информира още АТА.