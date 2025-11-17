ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Спецов: До края на деня ще бъда вписан като ...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21730845 www.24chasa.bg

Албания отвори последния клъстер от преговорите за членство в ЕС

908
Еди Рама. Снимка: Архив

Албания отвори последния клъстер от преговорите за членство в ЕС на седмата междуправителствена конференция Албания – ЕС, която се проведе днес в Брюксел, предаде АТА, цитирана от БТА.

Албанският премиер Еди Рама заяви в белгийската столица, че отварянето на последния клъстер от предприсъединителните преговори е станало за рекордно време – само 12 месеца.

Страната започна преговори с ЕС по същество на 15 октомври 2024 г. на втората междуправителствена конференция в Люксембург, след като в края на септември м.г. беше отделена от Република Северна Македония по пътя за присъединяване към ЕС.

Отвореният днес пети клъстер "Ресурси, земеделие и кохезия" включва глави, свързани, наред с други неща, с развитието на селските райони, сигурността на храните, ветеринарната медицина, риболова и аквакултурите.

Снощи, в навечерието на седмата междуправителствена конференция Албания – ЕС, в Брюксел беше открита сграда на мисията на Албания в ЕС, информира още АТА.

Еди Рама. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари