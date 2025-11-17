ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Спецов: До края на деня ще бъда вписан като ...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21730904 www.24chasa.bg

Зеленски е на официално посещение в Париж днес

864
Украинският президент Володомир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна днес на официално посещение в Париж, предаде кореспондент на Укринформ, цитиран от БТА.

Официалната церемония по посрещането се състоя на летище "Вилакубле".

Очаква се лидерите да обсъдят двустранното сътрудничество, особено в енергийния, икономическия и отбранителния сектор, както и напредъка по въпросите на гаранциите за сигурност в рамките на Коалицията на желаещите.

Програмата на посещението включва подписването на Меморандум за намерение за доставка на военна техника от Франция и укрепването на сътрудничеството в отбранителната индустрия. По време на срещата в Елисейския дворец с Макрон ще бъдат подписани и важни двустранни споразумения.

Украинският президент Володомир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари