Хиляди излязоха на протест срещу корупцията в Манила

Над 200 000 демонстранти излязоха на улиците днес, за втори пореден ден на протести срещу корупцията във Филипините, искайки да бъде потърсена отговорност във връзка с обвиненията за корупционни схеми по проекти за контрол на наводненията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според някои анализатори спорът, който подкопа доверието на инвеститорите, е факторът, довел до най-големия тримесечен спад на икономическия растеж на страната от четири години насам в контекста на забавянето на публичните разходи.

Много демонстранти разпънаха палатки, в които да останат до утре, когато е планиран краят на настоящите протести, събрали от началото си вчера повече от 600 000 души. Те са организирани от Църквата на Христос, която има 2 милиона поклонници, известни с това, че гласуват анблок на избори.

"Разобличаване на делата на злото" и "Митинг за прозрачност и демокрация" бе изписано на плакати, носени от протестиращи, повечето от които в бяло.

И вчера, и днес митингите бяха до голяма степен мирни, въпреки че участниците в тях изразиха разочарование от разследванията за нередности в стратегически инфраструктурни проекти. Според тях разследванията са неефективни.

"Призоваваме правителството да проведе истинско, честно разследване и да не прикрива никого от замесените в злоупотребите", каза пред Ройтерс един от протестиращите - 60-годишният Фреди Бели.

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши обеща в четвъртък, че отговорните за оспорваните проекти ще бъдат вкарани в затвора преди Коледа. Скандалът се разрасна след разкритията за нередности през август, направени при одит на проекти за контрол на наводненията.

Замесени са държавни служители, ръководители на големи строителни фирми и депутати, за които се твърди, че са се облагодетелствали от несъответстващи на стандартите, а в някои случаи и фиктивни, дейности по контрола на наводненията.

Маркос-младши създаде комисия, която да разследва предполагаемата корупция в проектите в тази област.

Бащата на сегашния държавен глава също бе президент на Филипините, като бе обвиняван в широко разпространена корупция по време на управлението си. Настоящият президент представя репресиите си като част от мащабна кампания за търсене на отговорност и прозрачност.

Досега не е понесена отговорност, посочва на свой ред 35-годишната демонстрантка Армелин Бандрил.

"Изминаха почти 100 дни от началото на процеса по случая, но никой не е в затвора. Има много доказателства", заяви тя.