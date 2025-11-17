Косовската полиция отхвърли твърдения, че група въоръжени албанци са стреляли по сръбски военни

Косовската полиция отхвърли твърдения в сръбските медии, че "група въоръжени албанци са открили огън по сръбски военни" близо до базата "Дебела глава", която се намира между Сърбия и Косово, предаде новинарската агенция "Економия онлайн", цитирана от БТА.

От косовската полиция поясниха в прессъобщение, че тези твърдения са "неоснователна дезинформация и не отговарят на никаква официална информация или събитие, потвърдено от властите на територията на Република Косово" и допълниха, че няма регистриран нито един подобен инцидент.

В прессъобщението се казва още, че "публикуването на подобни неточни информации допринася за създаването на фалшива представа и ненужно изостряне на напрежението в пограничните зони". От полицията информираха, че ситуацията по границата със Сърбия е била и продължава да бъде спокойна.

Същевременно косовската полиция съобщи, че е арестувала вчера четирима сръбски ловци за незаконно преминаване на границата и незаконно притежание на оръжие, съобщава още агенцията. У заподозрените са открити и иззети оръжия и боеприпаси, а те са били задържани съгласно действащите законови процедури.