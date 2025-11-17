Европейските партии и политически фондации няма да могат да получават финансиране извън ЕС

Съветът на ЕС съобщи, че днес е приел законодателни промени, с които се въвежда забрана европейските партии и политическите фондации да получават членски внос или друг финансов принос от партии и организации извън ЕС.

Променените правила запазват възможността за сътрудничество с чуждестранни политически организации и въвеждат изискване членовете на европейските партии да не бъдат поставени под ограничителни мерки. Европейските партии и политически фондации ще трябва да представят писмено заявление за съответствието им и съответствието на техните членове с ценностите на ЕС. Въвеждат се ограничения за новосъздадените категории "асоциирани партии" и "асоциирани организации", се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

Съветът на ЕС пояснява, че промените целят повишаване на прозрачността и подобряване на възможностите за противодействие в случаи на чуждестранна намеса и манипулация. С измененията се запазва забраната партиите и политическите фондации да финансират национални кампании за референдуми.

Новите правила ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС в следващите дни и се предвижда да влязат в сила до края на годината.