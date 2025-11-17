Германия ще вдигне частичното си оръжейно ембарго срещу Израел

Германия ще вдигне идния понеделник частичното си оръжейно ембарго срещу Израел, съобщи говорителят на правителството Щефан Корнелиус пред ДПА.

Като основна причина за решението той посочи договореното прекратяване на огъня от миналия месец между Израел и "Хамас", което според него се е стабилизирало през последните седмици. Корнелиус отбеляза още, че Берлин взема предвид усилията за постигане на траен мир и увеличаването на хуманитарната помощ за ивицата Газа.

Германското правителство възнамерява отново да започне да разглежда всеки случай по отделно при исканията за износ на оръжие за Израел и да реагира според развитието на ситуацията.

В началото на август канцлерът Фридрих Мерц обяви спиране на износа на оръжия за Израел, които биха могли да бъдат използвани в Газа до второ нареждане - решение, което представляваше съществен обрат във външната политика на Германия. То беше обявено часове след като израелското правителство реши да разшири военните си операции в Газа, припомня БТА.