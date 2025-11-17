Преподавател от училището на Кейт Мидълтън се обеси, след като го уволниха за непристойно поведение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Учител по физика в Marlborough College се е обесил, след като бил уволнен за „неподходящо поведение" по време на обменна програма в Малайзия, пише "Дейли мейл".

Джон Райт преподава десет години в училището, където таксата е 60 000 паунда годишно — едно от най-престижните частни училища в страната, чиито бивши възпитаници включват Кейт Мидълтън.

Смята се, че Райт е бил уволнен след обвинения, че поведението му по време на пътуването през пролетната ваканция е било непристойно.

54-годишният мъж бил открит от съкрушената му съпруга Рейчъл в семейния им дом в ранната вечер на 3 ноември, като изглежда е отнел собствения си живот.

Разследването за смъртта му започна миналата седмица в Коронарния съд в Уилтшир и определи причината за смъртта като асфиксия вследствие на притискане на шийните структури с примка.

Разследването беше отложено за по-късна дата.

Разбра се, че опечаленото семейство на Райт е недоволно от дисциплинарния процес, през който той е преминал.

Източник, близък до семейството, казва: „Начинът, по който се отнесоха с Джон, беше възмутителен."

Райт бил уволнен след ежегодна 17-дневна обменна програма в сестринското училище Marlborough College Malaysia, в която участвали 29 ученици от училището в Уилтшир.

След вътрешна проверка на случилото се по време на пътуването и дисциплинарно изслушване, той бил уволнен през лятото.

Това станало след като няколко обвинения относно поведението му по време на пътуването били потвърдени.

Решението било поддържано и след като Райт безуспешно обжалвал.

Райт живеел със съпругата си и двете им деца само на десет минути пеша от колежа, който е най-големият смесен интернат във Великобритания, приемайки около 1000 британски и международни ученици.

„Не ни е напълно ясно за какво точно е уволнен Джон, но той го прие изключително тежко. Чухме, че става дума за неподходящи коментари, но ми беше казано, че повечето от тях били безобидни", споделя източник за "Дейли мейл".

„Това е част от по-строг режим за защита на учениците в Marlborough, а служителите са наистина обезпокоени за кариерата си. Има атмосфера на недоверие и страх. Те са ужасени от случилото се, защото Джон беше изключителен учител по физика."

Източникът добавя: „Спекулира се, че принц Джордж ще постъпи в Marlborough и ръководството на колежа се притеснява как смъртта на Джон може да навреди на репутацията му."

От училището отказват коментар.

Говорител на полицията в Уилтшир определи случая като „внезапна смърт" без подозрения за престъпление.

Полицаи останали на мястото в дома на Райт няколко часа, но си тръгнали около полунощ.

Счита се, че съпругата на Райт също е учителка, а според социални мрежи двойката е живяла в Нова Зеландия, преди да се завърне във Великобритания преди около десет години.

През февруари Райт бил сред група учители, придружаващи ученици по т.нар. Shell exchange programme, в рамките на който те преживяват живота в малайзийския Marlborough College, основан през 2012 г. като филиал на британския.

Подробно описание на пътуването било публикувано на сайта на училището през март, явно преди да се появят обвиненията срещу Райт.

Снимки, публикувани на сайта, показват учениците, участващи в различни дейности в Малайзия и посещаващи близкия Сингапур.

Там групата посетила туристически обекти, включително историческия Fort Canning, наблюдателната площадка на Marina Bay Sands и двата екологични купола в Gardens by the Bay.

Ръководителката на пътуването Харият Кокс написала, че групата от Marlborough „е излязла от зоната си на комфорт — било като опитвала непозната храна, участвала в местни традиции или в приключения на открито".

Тя добавила: „По пътя те създадоха смислени приятелства и придобиха нов поглед към света. Тези незабравими спомени и преживявания несъмнено ще останат с тях години наред."

Но на страниците на училището няма никакво споменаване на Райт.

Принцесата на Уелс е била ученичка в Marlborough College между 1996 и 2000 г., преди да продължи обучението си в университета Сейнт Андрюс, където се запознава и влюбва в принц Уилям.

Отдавна се спекулира, че принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи също се подготвят да посещават училището на майка си.

Колежът се намира в сърцето на историческия пазарен град Марлбъро и таксите са около 60 000 паунда годишно.