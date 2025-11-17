България участва Многонационалното учение на Силите за специални операции „Орион - 25" в Гърция

Многонационалното учение „Орион – 25", част от съвместната подготовка на силите за специални операции, се проведе от 3 до 14 ноември 2025 г. в Република Гърция. В него България беше представена от взвод „Специални сили" от формирование на Съвместното командване на специалните операции (СКСО), който работи с участници от Гърция, Италия, Кипър, Румъния, Северна Македония, Съединените щати, Франция, Хърватия и Швейцария. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Учението беше насочено към усъвършенстване на способностите за провеждане на съвместни специални операции и повишаване на оперативната съвместимост. В хода на подготовката военнослужещите отработваха общи тактики, техники и процедури, развиваха умения за планиране и изпълнение на самостоятелни съвместни операции и надграждаха своите способности за командване и управление.

Основният замисъл на „Орион – 25" беше да се засили взаимното разбирателство, доверието и сътрудничеството между участващите държави, както и да се поддържа високо ниво на подготовка чрез работа в многонационална среда. Благодарение на интегрираните дейности и реалистичните тренировъчни условия, учението постигна своята крайна цел – подобряване на способността за провеждане на съвместни специални операции чрез развитие на оперативни способности и укрепване на международните взаимоотношения.

Участието на българските специални сили в „Орион – 25" затвърждава ролята на страната ни като активен и надежден партньор в колективната сигурност и демонстрира високото професионално ниво на нашите военнослужещи.