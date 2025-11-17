ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъжът, нападнал Ариана Гранде, беше осъден на лиша...

Зеленски сключи историческа сделка с Макрон за 100 изтребителя „Рафал“

Френският президент Еманюел Макрон и украинският президент Володимир Зеленски се прегръщат след подписването на споразумението. СНИМКА: РОЙТЕРС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски  подписа споразумение с Франция за получаването на 100 изтребителя „Рафал", съобщава Асошиейтед прес.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и френският му колега Еманюел Макрон подписаха декларация за сътрудничество, свързано с придобиване на френско оборудване за отбрана за нуждите на Украйна, цитирана от БТА.

Кадри от подписването бяха разпространени от канцеларията на украинския президент, а събитието бе излъчено на живо от Укринформ в Ютюб.

Церемонията се състоя в Париж по време на посещението на Зеленски.

