Естония обяви, че ще даде 3,5 милиона евро за системи за сателитна комуникация "Старлинк" за Украйна

Естония обеща 3,5 милиона евро по линия на технологичната си коалиция с Люксембург за системи за сателитна комуникация "Старлинк" за Украйна и за увеличаване на дигиталния капацитет на Киев в настоящите условия на война, предаде Укринформ, позовавайки се на Естонското радио и телевизия (ЕРР).

Министерството на отбраната на Естония каза, че тези 3,5 млн. евро, предназначени за закупуване на комуникационни системи "Старлинк", ще бъдат осигурени в рамките на пакета от помощ от Естония за Украйна за настоящата година. Покупката на устройствата "Старлинк" ще бъде финансирана от Естония и Люксембург.

Естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че Украйна е потвърдила нуждата си от подкрепа за поддръжката на сателитния интернет, доставян от "Старлинк", който дава съществено тактическо предимство на бойното поле.

"Възможностите, които дава "Старлинк", са от стратегическо значение, най-вече предвид целта на Украйна значително да увеличи подразделенията си за дронове, което изисква висококачествени интернет връзки", каза Певкур, цитиран от БТА.

Той добави, че Украйна се сражава всеки ден за свободата на цяла Европа, включително и на Естония, и че технологичната помощ - в допълнение към оръжейната - е решаваща.

Естония е помогнала тази година на украинската армия с близо 0,3 процента от брутния си вътрешен продукт, посочва Укринформ. Помощта е съсредоточена върху военното съдействие посредством естонски компании, обучение с помощта на Въоръжените сили на Естония и развитието на технологичните способности в рамките на оглавяваната съвместно с Люксембург коалиция.