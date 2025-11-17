Осъдиха британския хакер, разбил профила на Барак Обама в „Туитър“ да изплати 4,1 млн. лири в биткойн

Мъжът, осъден за хакерска атака в социалната мрежа „Туитър" (днес „Екс") през 2020 г., която е компрометирала профили на високопоставени личности, включително на бившия президент на САЩ Барак Обама, е осъден да върне 4,1 милиона лири в биткойн, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Британските прокурори заявиха днес, че 26-годишният Джоузеф Джеймс О'Конър се е признал за виновен в САЩ по обвиненията, включващи компютърно проникване, измама с електронни услуги и изнудване и е осъден на пет години затвор през 2023 г.

Той беше арестуван в Испания през 2021 г. и екстрадиран в САЩ по-късно на основание, че доказателствата по делото и жертвите се намират там.

Британската Кралска прокуратура заяви, че е получила заповед за гражданско възстановяване на средства за конфискуване на 42 биткойна и други криптоактиви, свързани с измамата, която включва използване на отвлечени профили за събиране на цифрова валута и заплахи към известни личности.

„Успяхме да използваме всичките си възможности, за да се уверим, че дори и някой да не бъде съден във Великобритания, ние все пак можем да се уверим, че няма да се възползва от престъпленията си", отбеляза прокурор Ейдриън Фостър в изявление.

Заповедта, издадена миналата седмица, следва замразяване на активи, осигурена по време на процедура по екстрадиция. Активите ще бъдат ликвидирани от назначен от съда синдик, съобщиха прокурорите.

Атаката от юли 2020 г. разби профилите на тогавашния кандидат за президент от Демократическата партия Джо Байдън, главния изпълнителен директор на „Тесла" Илон Мъск, бившия президент Обама и на други, включително Бил Гейтс, Уорън Бъфет и Ким Кардашиян, което накара „Туитър" временно да ограничи т. нар. удостоверени акаунти.