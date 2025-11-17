ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков за коледните надбавки на пенсионери...

Патрули, дронове и хеликоптери следят за сигурността в годишнината от бунта в Атинската политехника

В Атина има засилени мерки за сигурност заради годишнината от бунта на студентите през 1973 година Снимка: Пиксабей

В гръцката столица Атина има засилени мерки за сигурност заради годишнината от бунта в Атинската политехника, потушен с насилие от военната диктатура. Над 5000 полицаи ще бъдат на терен през целия ден за опазване на обществения ред, подпомагани от дронове и хеликоптери, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Те ще отговарят за сигурността в гръцката столица, където днес са планирани серия от събития по повод 52-ата годишнина от бунта на студентите, потушен с насилие от военната диктатура през 1973 г.

Изданието посочва, че са засилени мерките за сигурност около някои райони, включително обществени сгради и институции, както и посолствата на САЩ и Израел. Цивилни полицаи ще наблюдават оживените точки на града.

По заповед на гръцката полиция от 14:00 часа днес ще са затворени метростанциите Синтагма, Евангелизмос, Мегаро Мусикис, Панепистимио и Омония, като влаковете на метрото ще преминават от там без да спират.

Граждани вече полагат цвета в двора на Политехниката. Почит към паметта на жертвите от потушаването на бунта отдаде и президентът на Гърция Константинос Тасулас, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Ежегодното отбелязване на студентското въстание от 1973 г. включва шествия и протести, които в миналото нерядко са били съпътствани от безредици.

В Атина има засилени мерки за сигурност заради годишнината от бунта на студентите през 1973 година

