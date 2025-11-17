Хиляди изселници се събират в Момчилград за откриването на музея на Наим Сюлейманоглу

Тези дни хиляди изселници от България в Турция заминават за Момчилград, за да присъстват на откриването на реставрираната къща на легендарния щангист Наим Сюлейманоглу, която е превърната в музей.

Тържественото откриване ще бъде на 18 ноември, когато се навършват 8 години от смъртта на щангиста.

Редица изселнически организации организираха пътуването на желаещите да присъстват на събитието.

„Много хора заявиха желание да отидат с тази цел в България. Наим е гордостта на хората на изселническите общности в цяла Турция, той прослави България и Турция със спечелените медали, но и накара света да заговори за трагедията на българските турци. Много хора сега заявиха желание да отидат в България, за да видят родната му къща. По инициатива на ръководството осигурихме превоз за желаещите. Наши представители ще участват и в конференцията, посветена на живота и спортната кариера на Наим, която ще се състои в Момчилград“, заяви за БТА председателят на Дружеството за култура и сътрудничество на балканските турци в компактно населения с изселници район Авджълар на Истанбул, който е бивш шампион по свободна борба.

Организирани групи от Дружеството Балканлълар в Истанбул, Фондацията за икономически изследвания и социално подпомагане (БИСАВ) в Анкара, „Балгьоч“ в Бурса, Ескишехир и други градове също заминаха за откриването на къщата-музей на Наим Сюлейманоглу.

„Джобният Херкулес“ - така популярно наричат в Турция Наим Сюлейманоглу.

Той е роден в село Птичар, но от четири до петнадесетгодишна годишна възраст е живял със семейството си в къщата, която е реновираната и превърната в музей. Когато едва 15-годишен става световен шампион за юноши до 20 години в Сао Пауло, започват успехите му.

„Къщата бе реновирана като музей по проект и финансиране от Турската агенция за сътрудничество и координация (ТИКА). Желанието ни е по този начин да запазим и за поколенията спомена за Джобния Херкулес, който е наше национално богатство и е легендарен спортист, известен по целия свят. Братът на покойния Наим, Мухаррем Сюлейманоглу, ни помогна много за експозицията“, заяви председателят на ТИКА Абдуллах Ерен в социалните мрежи.

Според информация от изселническите дружества и медиите се очаква на събитието да присъстват и турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой и министърът на младежта и спорта Ашкън Бак. Двамата министри заедно с ръководителят на Дирекцията по религиозните въпроси (Диянет) ще присъстват и на откриването на новата джамия в Кърджали, построена с помощ от Турция.

По информация на медиите, инициативата за мемориалния комплекс е на община Момчилград от 2022 година и е осъществена със съдействието на ТИКА и посолството на Република Турция в София.

На няколко места в Турция са издигнати паметници на Наим Сюлейманоглу.

В началото на тази година се роди идеята за организиране на международен турнир по вдигане на тежести в памет на легендарния щангист.

Наим Сюлейманоглу е роден на 23 януари 1967 година в момчилградското село Птичар. В спортната му кариера има седем световни титли по вдигане на тежести, 3 олимпийски медала, 46 световни рекорда.

На 18 ноември на гроба на Наим Сюлейманоглу, който се намира в мемориалния комплекс на мъчениците в Едирнекапъ в Истанбул, ще се състои възпоменателна церемония за 8-ата годишнина от кончината му.