Общо 29 ученици са арестувани след масово меле в хърватския град Сплит

Общо 29 непълнолетни лица са били арестувани след масово сбиване в двора на гимназия в хърватския крайбрежен град Сплит, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, цитирана от БТА.

Съобщава се, че няколко лица са се уговаряли между 10 и 16 ноември в платформата „Снапчат" (Snapchat) да организират „бой пет на пет" между ученици от две основни училища в Сплит. В боя снощи са участвали осем непълнолетни деца, докато около 50 други са ги наблюдавали.

Сбиването е продължило кратко, тъй като полицията бързо е пристигнала на мястото. Участниците и събралите се като публика започнали да бягат, но полицията успяла да спре и арестува общо 29 непълнолетни лица. Арестуваните са родени между 2011 и 2012 г. и всички са разпитани в присъствието на родител или представител на Хърватския институт за социални грижи. Потвърдена е идентичността на всички, които са участвали както в организацията, така и в самото сбиване.

Обвинения ще бъдат повдигнати на децата, които са участвали в сбиването, за нарушаване на обществения ред и спокойствие. За поведението на всички непълнолетни, участвали в сбиването и организацията му, ще бъде съобщено и на Хърватския институт за социални грижи. Полицията ще продължи разследването с разпит на родителите във връзка с нарушение на правата на детето чрез занемаряване на родителската отговорност.