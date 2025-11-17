ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков за коледните надбавки на пенсионери...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21732274 www.24chasa.bg

Общо 29 ученици са арестувани след масово меле в хърватския град Сплит

1764
бой СНИМКА: PIXABAY

Общо 29 непълнолетни лица са били арестувани след масово сбиване в двора на гимназия в хърватския крайбрежен град Сплит, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, цитирана от БТА.

Съобщава се, че няколко лица са се уговаряли между 10 и 16 ноември в платформата „Снапчат" (Snapchat) да организират „бой пет на пет" между ученици от две основни училища в Сплит. В боя снощи са участвали осем непълнолетни деца, докато около 50 други са ги наблюдавали.

Сбиването е продължило кратко, тъй като полицията бързо е пристигнала на мястото. Участниците и събралите се като публика започнали да бягат, но полицията успяла да спре и арестува общо 29 непълнолетни лица. Арестуваните са родени между 2011 и 2012 г. и всички са разпитани в присъствието на родител или представител на Хърватския институт за социални грижи. Потвърдена е идентичността на всички, които са участвали както в организацията, така и в самото сбиване.

Обвинения ще бъдат повдигнати на децата, които са участвали в сбиването, за нарушаване на обществения ред и спокойствие. За поведението на всички непълнолетни, участвали в сбиването и организацията му, ще бъде съобщено и на Хърватския институт за социални грижи. Полицията ще продължи разследването с разпит на родителите във връзка с нарушение на правата на детето чрез занемаряване на родителската отговорност.

бой СНИМКА: PIXABAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари