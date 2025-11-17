Еврокомисарят по разширяването: Албания е най-добрият пример за трансформиращата сила

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че Албания е "най-добрият пример за трансформиращата сила на разширяването на ЕС", предаде Албанското радио и телевизия, цитирани от БТА.

Тя каза това на пресконференция днес след седмата междуправителствена конференция Албания – ЕС, на която Албания отвори последния клъстер от преговорите за членство в ЕС.

Кос оцени работата, която албанските институции са свършили, като подчерта, че постигнатият напредък е резултат от отдадеността на албанските власти, гражданско общество и други действащи лица за прилагане на основополагащи европейски реформи, както и на албанските граждани, които искат и подкрепят тези промени.

"Реформите на ЕС носят промени в политиката, икономиката, както и в албанското общество, като го правят наистина европейско, следователно Албания е най-добрият пример за трансформиращата сила на разширяването на ЕС", заяви тя.

Кос, цитирана от АТА, допълни, че показаните от държавата резултати водят до напредък, като каза, че Албания е вдъхновение за много страни на Западните Балкани и за много граждани, "които искат да видят същата решителност и промяна в своите държави".

"Отварянето на всички клъстери е изключителен успех, но затварянето им е истинската награда. Вашият успех ще се определя от това колко добре и колко бързо прилагате европейското законодателство. (Сега) е моментът за забързване (на процеса), особено по отношение на правосъдната реформа, независимостта на съдебната система и борбата с корупцията", заяви още Кос, цитирана от Албанското радио и телевизия.