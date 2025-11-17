Рюте: Санкциите срещу руските петролни компании ще ограничат военната машина на Кремъл

Санкциите срещу руските петролни компании ще ограничат допълнително военната машина на Кремъл, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с финландския президент Александер Стуб в централата на алианса в Брюксел.

Рюте добави, че ЕС трябва да прецени коя е най-подходящата възможност за предоставяне на допълнително финансиране за Украйна, но важното е Киев да разполага с всичко необходимо, за да продължава да се отбранява срещу руското военно нападение.

Президентът Стуб изрази очакване за започване на мирни преговори между Москва и Киев през февруари или март догодина. Той настоя, че ако някой европейски лидер реши да поддържа връзка с руската страна, трябва да съгласува действията си с останалите съюзници. Стуб коментира, че Русия води политика на изтощение и призова за хладнокръвие и постоянство.

Русия ще остане дългосрочна заплаха за Европа дори и след края на войната в Украйна, заяви той. Според него досега Русия не показва истинска воля за преговори, затова трябва да понесе допълнителни санкции, а съюзниците трябва да продължат финансовата и военната подкрепа за Украйна, съобщи БТА.