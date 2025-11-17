ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рюте: Санкциите срещу руските петролни компании ще ограничат военната машина на Кремъл

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: Twitter/@EgbertB4715

Санкциите срещу руските петролни компании ще ограничат допълнително военната машина на Кремъл, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с финландския президент Александер Стуб в централата на алианса в Брюксел.

Рюте добави, че ЕС трябва да прецени коя е най-подходящата възможност за предоставяне на допълнително финансиране за Украйна, но важното е Киев да разполага с всичко необходимо, за да продължава да се отбранява срещу руското военно нападение.

Президентът Стуб изрази очакване за започване на мирни преговори между Москва и Киев през февруари или март догодина. Той настоя, че ако някой европейски лидер реши да поддържа връзка с руската страна, трябва да съгласува действията си с останалите съюзници. Стуб коментира, че Русия води политика на изтощение и призова за хладнокръвие и постоянство.

Русия ще остане дългосрочна заплаха за Европа дори и след края на войната в Украйна, заяви той. Според него досега Русия не показва истинска воля за преговори, затова трябва да понесе допълнителни санкции, а съюзниците трябва да продължат финансовата и военната подкрепа за Украйна, съобщи БТА.

