Автомобил се врязва в магазинa на "Луи Вюитон" в Рим, трима маскирани го обраха

2012

Група маскирани бандити обра магазина на "Луи Вюитон" на престижната централна улица "Виа Кондоти" в Рим, в близост до Испанските стълби, съобщи агенция АНСА, цитирана от БТА.

Според първоначалната информация трима мъже с маски са се врязали с автомобил във витрината на магазина около 01:30 ч., разбили са металните щори и са проникнали вътре.

Все още не е установено каква е стойността на открадната стока. На място работят криминалисти и разследващи екипи.

