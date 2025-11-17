Автомобил се врязва в магазинa на "Луи Вюитон" в Рим, трима маскирани го обраха

Група маскирани бандити обра магазина на "Луи Вюитон" на престижната централна улица "Виа Кондоти" в Рим, в близост до Испанските стълби, съобщи агенция АНСА, цитирана от БТА.
Според първоначалната информация трима мъже с маски са се врязали с автомобил във витрината на магазина около 01:30 ч., разбили са металните щори и са проникнали вътре.
Все още не е установено каква е стойността на открадната стока. На място работят криминалисти и разследващи екипи.
Opljačkan butik Louis Vuitton u centru Rima, lopovi automobilom uleteli u izloghttps://t.co/bybCiw3KJx— Newsmax Balkans (@NewsmaxBalkans) November 17, 2025