Полша отвори отново два гранични пункта с Беларус

Полша днес отвори отново два гранични пункта с Беларус, които бяха затворени от няколко години поради значителен приток на мигранти и напрежение с беларуските власти - близки съюзници на Москва, предаде Франс прес, като цитира изявление на полските гранични служби.

"Два пункта бяха отворени отново", в "Кузница Бялостоцка" и "Бобровники", съобщи пред АФП говорителят на граничната полиция Анджей Юзвиак.

"Правителството отговаря на очакванията на жителите и предприемачите (от региона, бел. АФП), включително превозвачите", които са понесли икономическите последствия от затварянето на граничните пунктове, се посочва в съобщение на полското вътрешно министерство.

Според правителството, граничните пунктове са отворени отново благодарение на факта, че източната граница на Полша и на Европейския съюз е "по-сигурна от всякога", пише БТА.

Полша издигна метална и електронна ограда по границата си с Беларус, която Варшава обвинява, че заедно с Москва организира притока на мигранти с цел дестабилизиране на Полша и ЕС.

Полската страна разположи и военни части на място.

Трафикът на тези гранични пунктове е възстановен, съобщиха в "Инстаграм" беларуските гранични и митнически служби, като подчертаха, че междувременно двата пункта са модернизирани и капацитетът им е увеличен. Шофьорите на камиони вече могат да преминават границата през три пункта: "Кузница Бялостоцка" и "Бобровники", както и "Тереспол", който беше временно затворен от Полша след руско-беларуски военни учения, състояли се през септември в близост до нейната територия.