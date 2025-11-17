Над 8000 овце починаха от син език в Словения

Над 8000 овце и говеда са починали в Словения в последните месеци вследствие на болестта "син език", съобщи словенската редакция на регионалната телевизия Ен 1. Държавата ще подпомогне овцевъдите с 221 евро за всяко починало животно, предаде БТА.

В периода между 18 юли, когато е потвърден първият пример на болестта „син език" сред овцете, и 11 ноември тази година е установен голям растеж на смъртността сред тези животни в Словения. Броят на отстранените трупове на животни е достигнал 11 551, което е с 263 процента повече от същия период миналата година, според данни на словенското Министерство на земеделието.

Миналата година са отстранени общо 3183 трупа на овце, а през 2023 г. - 3351.

Растежът на смъртните случаи при говеда е значително по-нисък, въпреки че отново се наблюдава такъв. Тази година са отстранени общо 9195 трупа, докато миналата година те са били 8600. Растеж при смъртните случаи при кози няма - тази година те са били 968, а миналата - 1009.

За всички тези смъртни случаи не е отговорна единствено болестта „син език" обаче. Въпреки това тя допринася значително и като съпътстващо заболяване при наличието на други здравословни проблеми или инциденти при стадните домашни животни, посочва телевизията.

През септември словенското Министерство на земеделието въведе програма за задължително ваксиниране на дребни преживни животни и говеда срещу „син език", като правителството одобри набавянето на 1,06 милиона ваксини срещу серотип 3,4, и 8, които са най-честите в Европейския съюз.

Също така министерството подготви решение, според което държавата ще компенсира фермерите за всяко умряло животно, като за тази година са предвидени общо 1,3 милиона евро безвъзвратна финансова помощ.