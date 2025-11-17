ЕС маха безвизовия режим с държави, които не прилагат визовите правила

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Желязков, БТА

ЕС СНИМКА: Pixabay

Съветът на ЕС прие днес промени в правилата за прекратяване на безвизовия режим с държави, чиито граждани могат да пътуват свободно в Шенгенското пространство. Предвижда се занапред безвизовият режим да бъде прекратяван, когато държава от този списък не прилага решенията на ЕС по визовата политика.

Причина за прекратяване ще бъдат също злоупотреби с режима или неблагоприятно за интересите на ЕС въздействие. Ако дадена държава извън ЕС прилага схеми за предоставяне на гражданство срещу инвестиции, или ако влоши отношенията си с ЕС, това също може да стане причина за възстановяването на визите за нейните граждани.

Повишава се срокът на временно прекратяване на безвизовия режим - до 12 месеца (при девет месеца досега), като мярката ще може да бъде удължавана за 24, вместо за 18 месеца. Ако недостатъците не отпаднат междувременно, ЕС ще пристъпва към трайно връщане на визите за гражданите на засегнатите държави.

Промените ще трябва задължително да бъдат прилагани от всички държави в ЕС, се отбелязва в съобщение на Съвета на ЕС. Допълва се, че механизмът за отмяна на безвизовия режим влезе в сила през 2013 г. и досега е бил прилаган само веднъж.

