Затвориха стоматологична клиника в Букурещ, където почина 2-годишно дете след анестезия

Румънското Министерство на здравеопазването съобщи днес, че Държавната здравна инспекция е завършила проверката на стоматологична клиника в Букурещ, където миналата седмица двегодишно момиченце почина след анестезия, като в резултат на установените нередности дейността на частното здравно заведение е прекратена и му е наложена глоба от 100 000 леи (19670 евро), съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА.

"В резултат на проверката бяха установени редица несъответствия от административен характер, включително функционирането на медицински кабинети на партера на сградата без необходимите за дейността им санитарни разрешителни. Докладът от проверката на инспекцията е предаден на прокуратурата към Върховния касационен съд за анализ и продължаване на законовите действия", се посочва в съобщение на министерството.

Здравното министерство потвърди ангажимента си към прозрачност и спазване на законовата рамка, както и готовността си за пълно сътрудничество с компетентните органи в хода на текущите процедури.

"Като се има предвид провеждащото се разследване, институцията не може да предостави допълнителни данни в момента. Правомощията на Министерството на здравеопазването приключват с предаването на документацията на компетентните органи", се отбелязва още в съобщението.

Момиченце на две години почина в резултат на сърдечен арест на 13 ноември, докато се намираше в частна стоматологична клиника в букурещкия Трети сектор, където беше подложено на дълбока упойка, напомня агенцията.

Според първоначалните резултати от аутопсията детето е имало сериозни заболявания, при наличието на които не би трябвало да се прилага анестезия, съобщиха румънските медии в петък.

Бащата на детето заяви, че направените предварителни изследвания на детето са показали, че някои резултати превишават многократно референтните стойности, но въпреки това медицинският екип е пристъпил към процедурата.