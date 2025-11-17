ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша потвърди за два взрива по жп мрежата

Китай: Призоваваме САЩ незабавно да прекрати скандалната си практика да въоръжава Тайван

Изтребители. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Министерството на отбраната на Китай заяви, че е подало протестна нота пред САЩ във връзка с продажбата на оръжие на Тайван, като обеща да предприеме "всички необходими" мерки за защита на националния суверенитет и териториалната цялост на Китайската народна република, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Призоваваме американската страна незабавно да прекрати скандалната си практика да въоръжава Тайван и да не подкопава развитието на отношенията между двете страни и армии", се казва в изявление на Министерството на отбраната.

Миналата седмица САЩ одобриха продажбата на изтребители и части за самолети на Тайван за 330 милиона долара, което е първата подобна сделка, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност през януари.

