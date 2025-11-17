Съветник на Тръмп: Пазарът на труда изпраща смесени сигнали

На американския пазар на труда се наблюдават „смесени сигнали“, като е възможно да се очертава забавяне на динамиката му, заяви икономическият съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп Кевин Хасет, цитиран от Ройтерс в интервю за Си Ен Би Си, пише БТА.

Мисля, че на пазара на труда има смесени сигнали, докато в секторите на производството и пазарите на стоки и услуги данните са много положителни, подчерта Хасет

По думите му е възможно да настъпи „период на затишие“ в наемането на нови служители, тъй като компаниите отчитат по-висока производителност, постигната чрез използването на изкуствен интелект, и „не е задължително да наемат младежи, току-що завършили своето образование“.

Според икономисти отслабването на пазара на труда може да накара Управлението за федерален резерв на САЩ да понижи отново основната лихва с 25 базисни пункта през следващия месец.