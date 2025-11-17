ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша потвърди за два взрива по жп мрежата

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21733181 www.24chasa.bg

Съветник на Тръмп: Пазарът на труда изпраща смесени сигнали

1024
Съветникът по икономика на президента Тръмп Кевин Хасет СНИМКА: Екс/ @ahna1129

На американския пазар на труда се наблюдават „смесени сигнали“, като е възможно да се очертава забавяне на динамиката му, заяви икономическият съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп Кевин Хасет, цитиран от Ройтерс в интервю за Си Ен Би Си, пише БТА.

Мисля, че на пазара на труда има смесени сигнали, докато в секторите на производството и пазарите на стоки и услуги данните са много положителни, подчерта Хасет

По думите му е възможно да настъпи „период на затишие“ в наемането на нови служители, тъй като компаниите отчитат по-висока производителност, постигната чрез използването на изкуствен интелект, и „не е задължително да наемат младежи, току-що завършили своето образование“.

Според икономисти отслабването на пазара на труда може да накара Управлението за федерален резерв на САЩ да понижи отново основната лихва с 25 базисни пункта през следващия месец.

 

 

Съветникът по икономика на президента Тръмп Кевин Хасет СНИМКА: Екс/ @ahna1129

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари