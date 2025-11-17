18 000 фирми на гърци у нас заради ниски ставки, данъчни проверяват колко от тях са фиктивни

Повече от 18 000 гръцки компании са установили своите централи в България, ползвайки се с преференциалния данъчен режим на страната, пише днес гръцкото издание "Катимерини". По подобен начин 8 500 гръцки компании оперират в Румъния, докато приблизително 1 500 са активни в Кипър. Тези три страни са най-популярните „дестинации" за гръцките фирми и професионалисти, търсещи по-благоприятна данъчна среда.

Ставките са 10% в България, 12,5% в Кипър (с дискусии за евентуално увеличение до 15%) и 16% в Румъния, докато в Гърция корпоративната ставка е 22%. За мнозина стимулът е очевиден, но за други това е възможност за изкуствено прехвърляне на данъчно местожителство, допълва изданието.

Гръцките данъчни власти обаче вече установили, че по-голямата част от компаниите, които преместват централите си в тези страни, нямат нито служители, нито реални офиси. Много от тях не извършвали никаква съществена търговска дейност в страните на установяване. Това са по същество субекти без икономическа същност, създадени единствено с цел намаляване на данъчната тежест в Гърция. Отбелязва се, че учредяването на компания, например в България, изисква само няколко дни. Минималният необходим капитал е само 1 евро. Регистрацията и издаването на ДДС номер могат да се извършат за по-малко от 10 дни.

Това довело до безпрецедентна мобилизация на гръцките данъчни власти. Те установили постоянно и тясно сътрудничество със съответните органи в България, Румъния и Кипър.

Започнали са обширни кръстосани проверки за физически лица и фирми, деклариращи доходи от България. В по-голямата част от случаите е установено, че те си сътрудничат изключително с гръцки компании, нямат действително седалище или професионален офис, нямат нает персонал, всичко, което имат е сметка в българска банка и често сейф.

Така реално централата се премества, но дейността остава в Гърция.

Гръцката данъчна администрация вече проверява дали дадена чуждестранна компания има реално професионално присъствие в страната на установяване, дали има реални офиси или съоръжения, дали е нает персонал, каква търговска дейност съществува. Ако тези елементи липсват, компанията се класифицира в списъка на „изкуствените договорености" - образувания, създадени изключително за данъчни цели без икономическа същност. В тези случаи данъчната администрация може напълно да игнорира правната форма на компанията и да обложи печалбите ѝ с данък в Гърция.

Гръцките данъчни власти вече са регистрирали поредица от случаи на такива "фиктивни" фирми в България и всичките им печалби се облагат с данъци в Гърция, а разходите, които представят, се анулират, тъй като повечето от тях са безрезултатни.

"Катимерини" посочват случай с фирма в България без дейност. Скорошен одит идентифицирал гръцки бизнесмен, който е учредил фирма в България, декларирайки търговска дейност. Разследването разкрило, че не е имало установяване в България, не са били наети служители, управлението се е осъществявало изключително от Гърция, стоките никога не са влизали в България. Фирмата е била определена като „финансова фирма". В резултат на това всички печалби са били обложени с данък в Гърция, а разходите са били отхвърлени в тяхната цялост. При друг случай са засечени завишени цени и дублиращи се фирми в Ксанти. В друг случай, в Ксанти, е установен данъкоплатец, който е имал фирма в Гърция и друга (формално) в България. Разследването показало, че не е имало реална дейност в съседната държава. Дружеството майка и дъщерните дружества са били под едно и също име, докато персоналът е напълно отсъствал. Разходите от българското дружество са били напълно отхвърлени, тъй като са били счетени за неоправдани.