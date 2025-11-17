Би Би Си: Ще се борим срещу всеки иск на Тръмп

Би Би Си е "решена да се бори" срещу всеки съдебен иск, заведен от американския президент Доналд Тръмп, като днес медията заяви, че няма основание за дело за клевета във връзка с редакцията и монтажа на една от речите му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп заяви в петък, че вероятно ще заведе дело срещу Би Би Си тази седмица за сумата от 5 млрд. долара, след като медията е съединила две отделни части от една от речите му, създавайки впечатлението, че той подстрекава към щурма на Конгреса на 6 януари 2021 г.

Президентът на Би Би Си Самир Шах изпрати лично писмо до Тръмп, в което се извинява за редакцията на речта му. Но британската медия заяви, че категорично не е съгласна, че има основание за иск за клевета срещу нея.

Тръмп заяви пред репортери в петък, че ще заведе иск за сума между 1 и 5 млрд. долара. "Мисля, че трябва да го направя, имам предвид, че те дори признаха, че са мамили", каза той.

Шах днес адресира имейл до служителите на Би Би Си, в който казва, че има много спекулации относно възможността за съдебни действия, включително потенциални разходи или споразумения.

"Във всичко това ние, разбира се, сме напълно наясно с привилегията на нашето финансиране и необходимостта да защитим платците на нашите лицензионни такси и британската общественост", каза той в имейла.

"Искам да бъда много ясен с вас – нашата позиция не се е променила. Няма основание за дело за клевета и ние сме решени да се борим с това", допълва Шах в писмото до служителите.