Бившият украински президент поиска оставката на цялото правителство заради корупционния скандал

Бившият украински президент Петро Порошенко призова цялото правителство в Киев да подаде оставка заради корупционния скандал в енергийния сектор, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Цялото корумпирано правителство трябва да подаде оставка", каза опозиционният политик във видеообръщение. Той посочи, че оставките на двама министри са "фарс", защото имената на поне петима правителствени представители са свързани със скандала.

Порошенко, който бе президент на Украйна в периода 2014-2019 г., призова да се сформира ново патриотично правителство на националното единство. Според бившия президент в кабинета трябва да влязат експерти, които да обединят всички политически сили в страната.

Доверието на украинските граждани в правителството трябва да бъде възстановено, за да бъде избегната политическа дестабилизация, посочи още той.

През последните седмици украинските власти публикуваха записи на разговори, свързани с корупция в украинското държавно дружество за атомна енергия "Енергоатом". Към момента загубите се изчисляват на около 100 милиона долара.

Министърът на правосъдието Герман Галушенко и министърът на енергетиката Светлана Гринчук подадоха оставка. Но Тимур Миндич - бизнесмен, смятан за приближен до президента Володимир Зеленски - и други, замесени в скандала, избягаха в чужбина.

Антикорупционните власти в Украйна обявиха, че ще публикуват допълнителна информация, която ще засегне предимно отбранителния сектор.