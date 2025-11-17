Бежанците в Англия ще чакат 20 г., преди да им разрешат да останат завинаги (Обзор)

Голямата промяна в британската имиграционна система ще засегне и 200 000 украинци, които Великобритания подслони

Великобритания предприе голяма промяна в имиграционната си система, за да стане по-малко привлекателна за хилядите бежанци, които се стичат в нея от цял свят. Само през последните 12 месеца над 100 хил. души са поискали убежище в Обединеното кралство, което е със 17% повече спрямо предходната година. От тях 39 хил. са пристигнали нелегално от Европа с надуваеми лодки през Ламанша.

Става въпрос предимно за млади мъже, които плащат хиляди долари на трафиканти на хора, за да им помогнат да стигнат до английските брегове. Те твърдят, че бягат от военни конфликти и преследване в собствените си държави, за да получат убежище. Според международното право такова обаче трябва да им предостави първата сигурна страна, до която са достигнали. Но в повечето случаи те преминават цяла Европа, за да се установят точно във Великобритания, разбрали, че тя осигурява най-добри условия за бежанци

като безплатно настаняване в хотели,

храна и джобни пари.

На практика става въпрос за незаконна миграция, която разкъсва страната ни, заяви вътрешният министър Шабана Махмуд. Тя предстви пакет от мерки в британския парламент, чиято цел е да спре случващото се. С него се слага край на възможността търсещи убежище чужденци да остават завинаги във Великобритания след само 5 г. престой в нея. Те ще трябва вече да чакат 20 г., преди да могат да кандидатстват за постоянен статут. Освен това на всеки 30 месеца ще подлежат на проверка за промяна на обстоятелствата, довели до тяхното бягство от страната им. Ако се прецени, че тя е станала безопасно място за живот, ще бъдат връщани в нея веднага. Изменението се очаква да засегне и около 200 хил. украински граждани, които Обединеното кралство подслони преди три години след началото на руската инвазия в родината им.

Махмуд призна, че се е

вдъхновила за промените от Дания,

която е намалила рекордно търсещите убежище на своя територия, след като е премахнала възможността те да получават постоянен статут. По думите ѝ инициираните промени са насочени към справяне с различни несправедливости. Търсещи убежище например получават безплатно по-добри условия на живот от някои британски граждани. Затова се предлага притежаващите активи, включително бижута или пари в банкови сметки, да плащат престоя си в настанителни центрове, докато молбите им за убежище се разглеждат. Също така тези, за които няма причини да бягат от страните си, незабавно да бъдат връщани в тях.

Три африкански държави бяха заплашени със спиране на британски визи за техни граждани, ако правителствата им не подобрят сътрудничеството си с Лондон по отношение на депортиране на нелегални имигранти. Това са Ангола, Намибия и Демократична република Конго.

Неправителствени организация, работещи с бежанци, и депутати критикуваха промените. Според тях те не само няма да намалят нелегалната имиграция, но и ще затруднят търсещите убежище да станат част от британското общество. Чакайки 20 г. за постоянен статут, те по-трудно ще си намират работа и жилище. Освен това има опасения, че и други държави в Европа ще последват примера на Дания и Великобритания, което ще създаде допълнителна несигурност за хората, бягащи от военни конфликти и репресии.