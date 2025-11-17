Бившата премиерка на Бангладеш - някога лице на демокрацията, със смъртна присъда за престъпления срещу човечеството (Обзор)

От символ на демокрацията до лице на авторитаризма - това е политическият упадък на свалената от власт бивша премиерка на Бангладеш Шейх Хасина Уазед.

В понеделник тя получи смъртна присъда, след като беше призната за виновна в престъпления срещу човечеството след потушаването на студентските протести през 2024 г., които доведоха до падането ѝ от власт. Наказанието произнесе Международният трибунал за военни престъпления (МТП) в Дака. Решението беше придружено от аплодисменти и сълзи от семействата на жертвите, които присъстваха в съдебната зала. Хасина, която от м.г. насам е в изгнание в Индия, категорично заяви, че е невинна, и нарече трибунала “политически мотивирана пародия”.

Най-дългогодишната премиерка на Бангладеш беше свалена след масовите протести в страната, известни като “Юлската революция”. Те започнаха като мирни студентски демонстрации срещу квотите за работа в държавната администрация. След като резиденцията ѝ беше щурмувана на 5 август м.г., Хасина избяга от страната, като смени три транспорта - кола, хеликоптер и самолет. Партията ѝ беше забранена, а по-голямата част от висшето ѝ ръководство също е или в изгнание, или в ареста.

Според службата на ООН за правата на човека около 1400 души са били убити по време на въстанието от 2024 г., а други 25 хил. били ранени - най-тежкото политическо насилие в Бангладеш от войната за независимост през 1971 г. Именно това стои в основата на обвиненията срещу бившата премиерка.

Управлението на Хасина беше

възприемано от мнозина като режим на терор

Тя стоеше зад безмилостни репресии, като има документирани случаи на употреба на огнестрелни оръжия срещу цивилни от полицията.

Съдебното преследване на Хасина беше сред приоритетите на временното правителство, водено от нобеловия лауреат за мир Мухамед Юнус, който беше назначен от лидерите на протестното движение. Синът на Хасина предупреди, че ако “Народна лига” не бъде допусната до изборите през 2026 г., “ще има насилие в Бангладеш” преди вота.

Родена в Източен Бенгал през 1947 г., Хасина е закърмена с политика - баща ѝ е Шейх Муджибур Рахман. Познат като “бащата на нацията” на Бангладеш, той поведе страната към независимост от Пакистан през 1971 г. и стана нейният първи президент.

През 1975 г. Рахман е убит заедно с повечето членове на семейството си по време на военен преврат, като само Хасина и по-малката ѝ сестра оцеляват, тъй като по това време са били в чужбина. След като живее в изгнание в Индия, Хасина се завръща в Бангладеш през 1981 г. и става лидер на “Народната лига” - партията на баща ѝ. Тогава

тя се обединява с други политици,

за да организира продемократични протести по време на военната диктатура на Хусейн Мухамед Ершад.

Хасина се възкачва на власт за първи път през 1996 г., но по-късно през 2001 г. губи битката за страната от бившата си съюзничка Бегум Халеда Зия. Хасина в крайна сметка се завръща на власт през 2009 г. и управлява с желязна ръка до свалянето си м.г. През годините преживява много арести, докато е в опозиция, както и няколко опита за убийство.

Хасина отдавна е обвинявана в прилагането на репресивни авторитарни мерки срещу политическите си опоненти, критици и медиите - забележителна промяна за лидер, който някога се е борил за многопартийна демокрация.

Правозащитни групи оценяват, че откакто Хасина се е върнала на власт през 2009 г., са регистрирани най-малко 700 случая на тайни арести, а стотици други нейни противници са били обект на извънсъдебни екзекуции.