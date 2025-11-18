ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веолия Енерджи Варна обяви начало на отоплителен с...

Малък риск от бърнаут в София. Стресът е по-силен в Истанбул, Атина, Рим (Графика)

Идеалният център на София СНИМКА: АРХИВ

София е един от градовете в Европа и света с най-малък риск от претоварване от работа - т.нар. (от англ. burnout - прегаряне). Това сочат данни от анализ 69 града в 53 държави, събрани от портала Sleepjunkie. Оттам са обобщили данни от 7 авторитетни източника, включително Международната организация на труда, Глобалния индекс за ангажираност на служителите и Института за здравни показатели и оценка, както и над 340 000 отзива в US портала за намиране на работа Glassdoor.

Така София се нарежда в последната петица от градове с нисък риск от бърнаут. Зад нас са само столиците на Норвегия, Словения и Естония - Осло, Любляна и Талин. Това важи както за световната, така и за европейската класация. На първо място в света с риск от прегряване от работа е японската столица Токио. След нея са индийската Мумбай и южнокорейската Сеул.

От европейските градове най-рисков от претоварване от работа е турският мегаполис Истанбул, а след него - Лондон, Рим, Атина и Стокхолм. (24часа).

