Кремъл: Думите на германския министър на отбраната са милитаристка и провоенна реторика

Кремъл осъди като "милитаристка и провоенна реторика" думите на германския министър на отбраната Борис Писториус, че в близко бъдеще Русия може да атакува страна членка на НАТО, предаде ДПА.

"В Русия няма привърженици на каквато и да е конфронтация с НАТО, но ние сме принудени да предприемаме мерки за гарантиране на нашата сигурност и законните ни интереси", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от БТА.

"Подобна милитаристка и провоенна риторика все по-често се чува от европейските столици", добави той.

Германският министър на отбраната заяви в интервю за "Франкфуртер алгемайне цайтунг", че е възможно Русия да атакува страна от НАТО след 2029 г.

Москва многократно обвини НАТО, че се въоръжава и подготвя за война срещу Русия. Президентът Владимир Путин каза, че е абсурдно да се допуска, че Русия иска да атакува страна от алианса. Руското министерство на външните работи също отхвърли думите на Писториус, наричайки ги изявление на "агресор".

В интервюто си за в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг", което бе публикувано в събота, Писториус заяви, че и други са отбелязали, че Русия може да е готова да атакува страна от НАТО още през 2028 г., а някои военни историци дори са на мнение, че това лято е било последното мирно лято. Писториус посочи, че НАТО има "значителен възпиращ потенциал", визирайки конвенционалните и ядрените оръжия на алианса.