ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Боршош стана дядо, дъщеря му Радина роди ...

Времето София 21° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21734443 www.24chasa.bg

Борис Писториус: Русия може да започне война с НАТО през 2029 г.

2484
Борис Писториус КАДЪР: Туитър/@PistoriusBoris

Русия може да започне война с НАТО през 2029 г., а според някои анализатори – дори по-рано, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус в интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Военните експерти и специалните служби могат да направят приблизителна оценка кога Русия ще възстанови въоръжените си сили до такава степен, че да бъде в състояние да нанесе удар по една от страните от НАТО на изток. Винаги сме казвали, че това може да се случи от 2029 г. нататък. Сега обаче се появиха хора, които смятат, че това е възможно още от 2028 г., а отделни военни историци дори казват, че това е било последното ни мирно лято, заяви Писториус.

Министърът на отбраната отбеляза, че ситуацията със заплахите от страна на Русия през последните години се е променила значително, но „това е било осъзнато едва през 2022 г." – доста късно, според него.

„Сега е ясно: в лицето на Москва имаме голям противник, който действа максимално безмилостно и имперски. Трябва да бъдем още по-добре подготвени за това", добави той, цитиран от OFFNews

Според Писториус, НАТО „не трябва да създава впечатление", че не може да се защити, защото „това не е така". Той уточни, че НАТО има значителен потенциал за сдържане – „обикновен и ядрен", а Германия – боеспособни въоръжени сили, но те „трябва да бъдат оборудвани още по-добре".

В отговор на интервюто на Писториус говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че „вече няма съмнение кой е агресорът".

Борис Писториус КАДЪР: Туитър/@PistoriusBoris

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари