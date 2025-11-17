Бившият премиер Михаил Касянов и икономистът Сергей Гуриев са в списъка на Русия за екстремисти и терористи

Руският финансов надзорен орган "Росфинмониторинг" добави бившия премиер Михаил Касянов и водещия икономист Сергей Гуриев в списъка си с "екстремисти и терористи", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Списъкът нарасна значително след началото на войната в Украйна и вече включва 19 131 физически и 823 юридически лица.

"Росфинмониторинг" прилага мерки срещу прането на пари и финансирането на терористични дейности и разполага с правомощието да замразява банковите сметки на лицата, включени в списъка.

Касянов беше премиер през първите четири години от управлението на президента Владимир Путин и беше отстранен от длъжност през февруари 2004 г., седмици преди Путин да бъде избран за втори мандат. Впоследствие Касянов премина в опозиция, а през 2022 г. напусна Русия и започна да критикува инвазията ѝ в Украйна. Касянов бе опреден като "чуждестранен агент" през ноември 2023 г.

Гуриев е бивш главен икономист на Европейската банка за възстановяване и развитие и в момента е декан в Лондонското бизнес училище. Миналия месец той публикува статия, в която призовава западните правителства да затегнат санкциите си срещу Москва, да предоставят на Украйна модерни оръжия и да насърчат "изтичането на мозъци" от Русия.