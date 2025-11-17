ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Боршош стана дядо, дъщеря му Радина роди ...

45 индийски поклонници загинаха при катастрофа в Саудитска Арабия (Видео)

Линейка Снимка: Pixabay

Десетки индийски поклонници са загинали, след като днес автобус се е сблъскал с цистерна с дизелово гориво близо до свещения град Медина в Саудитска Арабия, съобщиха индийски официални представители, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Автобусът, в който е имало 46 души, е пътувал от Мека към Медина, съобщи за АП Гаурав Упал, висш служител на щата Телангана.

"Около 45 души от Телангана са загинали в катастрофата, а един човек е ранен", каза Упал, който работи в Делхи и координира спасителните операции с индийските власти в Саудитска Арабия.

Премиерът Нарендра Моди, външният министър Субрахманам Джайшанкар и най-високопоставеният официален представител на Телангана - Ревант Реди, поднесоха съболезнования на опечалените семейства.

В публикация в "Екс" Джайшанкар заяви, че индийското посолство в Рияд и консулството в Джеда предлагат подкрепа на роднините на жертвите.

