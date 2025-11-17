ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Боршош стана дядо, дъщеря му Радина роди ...

Времето София 21° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21734663 www.24chasa.bg

Майката на убит от козирката в Нови Сад прекрати гладната си стачка след 15 дни

1688
Дияна Хърка СНИМКА: Ройтерс

Майката на един от загиналите при срутването на козирката на гарата в Нови Сад прекрати гладната си стачка. 

Диана Хърка гладува в продължение на 15 дни в знак на протест и в памет на сина й Стефан. Тя обяви, че няма да напусне палатката си пред парламента в Белград. 

Тя продължава своя протест с искане за прозрачност и отговорност за всички, виновни за падането на козирката, за което тя обвинява и сръбския президент Александър Вучич.

"Много неща мога да направя, ако съм жива", обяви Хърка пред журналистите, които свика в 18 ч. българско време, и продължи: "Много граници мога да преместя", съобщи БНТ

Майката, която гладуваше от 2-ри ноември до днес, призова студентите и гражданите да се разберат какви ще се следващите крачки от протеста.

Дияна Хърка СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари