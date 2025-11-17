Майката на убит от козирката в Нови Сад прекрати гладната си стачка след 15 дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Майката на един от загиналите при срутването на козирката на гарата в Нови Сад прекрати гладната си стачка.

Диана Хърка гладува в продължение на 15 дни в знак на протест и в памет на сина й Стефан. Тя обяви, че няма да напусне палатката си пред парламента в Белград.

Тя продължава своя протест с искане за прозрачност и отговорност за всички, виновни за падането на козирката, за което тя обвинява и сръбския президент Александър Вучич.

"Много неща мога да направя, ако съм жива", обяви Хърка пред журналистите, които свика в 18 ч. българско време, и продължи: "Много граници мога да преместя", съобщи БНТ.

Майката, която гладуваше от 2-ри ноември до днес, призова студентите и гражданите да се разберат какви ще се следващите крачки от протеста.