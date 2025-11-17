Чешкият президент заплаши да не назначи Андрей Бабиш за премиер

Президентът на Чехия Петър Павел заплаши, че няма да назначи победителя на последните парламентарни избори Андрей Бабиш за премиер заради конфликт на интереси, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Павел днес заяви, че Бабиш трябва да избере дали да бъде предприемач или политик. "Ако Андрей Бабиш не може да намери решение на конфликта на интереси, в който се намира, аз бих допринесъл за възникването на незаконна ситуация, ако го назнача", обясни чешкият президент. За партията победител на изборите ще е по-добре да предложи друг кандидат за премиер, добави Павел.

През 2007 г. в Чехия бе приет закон срещу конфликта на интереси.

Бабиш е милиардер и е смятан за критик на ЕС. Неговата партия "Действие на недоволните граждани" (АНО) спечели парламентарни избори миналия месец с 34,5% от гласовете.

По време на първия си премиерски мандат от 2017 до 2021 г. Бабиш предостави своите компании на доверителен фонд, който по-късно бе разпуснат. Бабиш отказа да обясни дали ще повтори този свой подход.

Павел отправи предупреждението си към Бабиш в деня, когато Чехия отбелязва годишнина от т. нар. Нежна революция, поставила началото на прехода на страната към демокрация. Редица политици, включително Бабиш, положиха венци пред мемориал, посветен на голяма студентска демонстрация, която бе жестоко потушена на 17 ноември 1989 г.