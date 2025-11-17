Финландия върна на Русия бивш боец от "Вагнер", влязъл в страната незаконно

Бивш предполагаем боец на частната руска военна компания „Вагнер", който незаконно е преминал през границата между Русия и Финландия, беше експулсиран от финландската територия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Мъжът е бил арестуван на 17 юни близо до финландския град Китее. Той е поискал политическо убежище, но имиграционните власти са отхвърлили искането му и са разпоредили експулсирането му.

Говорител на финландската гранична полиция заяви, че мъжът е бил ескортиран до пропускателния пункт „Нирала" и оттам е прекосил границата и е влязъл в Русия. Самоличността на мъжа не беше разкрита, но според финландската държавна медия „Yle" става дума за бивш член на „Вагнер" с име Евгений.

В социалните мрежи и във видеа мъжът се е представял открито като боец на „Вагнер" и като критик на руското военно ръководство. Той е разказал, че се е сражавал в Украйна, преди да избяга от Русия, показва предварително разследване, с което се е запознала Франс прес.

Финландия затвори границата си с Русия през декември 2023 г. Хелзинки строи сега стена с дължина 200 километра по границата със съседката си. Стената ще бъде завършена през 2026 г.

През 2023 г. руснак, представил се като дезертьор от „Вагнер", поиска убежище в Норвегия. Молбата му беше отхвърлена, но той получи разрешително за временно пребиваване заради рисковете, на които ще бъде изложен, ако се върне в Русия.