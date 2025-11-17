Три жени са загиналите в катастрофата с автобус в Стокхолм, на шофьора му прилошало

Шведските власти идентифицираха трите жени, загинали при тежката катастрофа в центъра на Стокхолм миналата седмица, когато автобус се вряза в спирка. Две от тях са шведки, а третата жена от друга европейска държава, която не се уточнява, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Основната версия, по която работи полицията, е инцидент. Местни медии твърдят, че на шофьора му е прилошало непосредствено преди произшествието, при което автобусът помете две спирки и блъсна пешеходци. Полицията засега не е потвърдила официално огласената информация.

От полицията уточниха, че двете шведски гражданки, и двете на около 65 години, са идентифицирани и близките им са уведомени. Третата жертва е жена на около 55 години и се извършват действия по издирване на нейни роднини в друга европейска страна.

"Работата на полицията по установяване на самоличността на загиналите при пътната катастрофа приключи", се казва в изявление на полицията.

При произшествието, станало близо до училище, бяха ранени още трима души, които остават в болница. Шофьорът е заподозрян в непредумишлено убийство, а разследването продължава.