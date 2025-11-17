Урсула фон дер Лайен изпрати писмо относно използването на руски средства за Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изпрати днес писмо до правителствените ръководители на страните от ЕС относно начините за смекчаване на рисковете, свързани с изземването на блокираните руски средства, в контекста на заявените от Белгия опасения, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тя също така очерта как може да се запълни недостига от над сто милиарда евро в украинския бюджет, ако блокът не постигне споразумение за използването на замразените средства на руската централна банка.

Това може да се направи чрез вноски от националните бюджети на държавите членки, изтегляне на съвместни заеми или комбинация от двете, според писмото, до което ДПА е получила достъп. В писмото се посочва ясно, че тези решения биха били значително по-скъпи.

Белгия призова за подробно описание на възможностите за финансиране на Украйна преди по-нататъшни преговори, тъй като по-голямата част от замразените руски средства се администрират от „Юроклиър" (Euroclear), която е базирана в Белгия. Белгийското правителство се опасява от последствия за европейските компании, които все още са активни в Русия.

В писмото си Фон дер Лайен също така подробно описва как биха могли да се използват руски средства, които са в търговски банки в други държави от ЕС, като изчислява, че хипотетичната сума възлиза на 25 милиарда евро (29 милиарда долара).

Според комисията ЕС трябва да осигури на Украйна поне 135,7 милиарда евро до края на 2027 г. Това е при условие, че войната приключи през следващата година и военната помощ от 51,6 милиарда евро през 2026 г. може да бъде намалена до 31,8 милиарда евро през 2027 г.

Бюджетната помощ за страната се оценява на 20,1 милиарда евро през 2026 г. и 32,2 милиарда евро през 2027 г.