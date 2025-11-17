Британец се провали 128 пъти на теоретичния си шофьорски изпит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не винаги се получава от първия опит, но дори и 128-ият опит на британски младеж се оказва неуспешен.

Точно толкова пъти – 128, той се явява на теоретичен изпит по шофиране и 128 пъти се проваля.

За неговия случай разказва AA Driving School - британска асоциация на шофьорските школи на Острова, позовавайки се на официална статистика.

Според доклада британският младеж е похарчил общо около 3000 паунда (3395 евро) само за теоретичния изпит, предаде "Билд".

Във Великобритания теоретичният изпит струва 23 паунда. AA Driving School съобщава и за друг кандидат-шофьор, който е имал нужда от 74 опита, за да го издържи – на цена от 1700 паунда (1924 евро).

В Обединеното кралство теоретичната част за бъдещите шофьори е разделена на две части.

В първата част кандидатите трябва да отговорят на 50 въпроса с избираем отговор относно правилата за движение. Във втората част те трябва да идентифицират опасностите на пътя във видеоклипове.

В практическия изпит също са регистрирани няколко нестандартни случая, пише bTV.

Двама души се явяват на него 37 пъти. Трети кандидат дори се нуждае от 43 опита и плаща около 3200 паунда (3621 евро).

В тази сума не влиза цената на урок по шофиране, която варира в зависимост от региона във Великобритания.

Според Кралския автомобилен клуб - една от най-големите автомобилни асоциации, средната цена през 2024 г. е била 37 паунда на час – или 41 евро.