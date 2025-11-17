ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1000 паркоместа в центъра на София окупирани о...

Нетаняху: Шепа израелски активисти не представляват заселниците на Западния бряг

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху разкритикува насилието, упражнявано от, както той каза, „шепа израелски екстремисти", които не представляват заселниците, живеещи на Западния бряг, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Взимам много насериозно ожесточените размирици, подклаждани от шепа екстремисти, които не представляват заселниците в Юдея и Самария (Западния бряг) и които сами се опитват да раздават правосъдие", се казва в изявление на Нетаняху.

„Имам намерение да се заема лично с този въпрос и да извикам съответните министри веднага щом това е възможно, за да се реагира на този сериозен феномен", заяви премиерът.

Това изявление беше направено на фона на умножаването на атаките на Западния бряг и след като палестинско село близо до Витлеем беше нападнато. Тази атака изглеждаше като реакция на разрушаването от израелските сили за сигурност в района на преден пост на еврейските заселници.

