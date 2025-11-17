Тръмп ще продава изтребители Ф-35 на Саудитска Арабия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви в навечерието на утрешното посещение на саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман във Вашингтон, че ще продаде изтребители Ф-35 на Саудитска Арабия и оцени дългосрочното партньорство на Рияд със САЩ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

„Ще кажа, че ще направим това", каза Тръмп, запитан дали ще продаде изтребители на Саудитска Арабия. „Ще им продадем Ф-35", добави той.

Очаква се престолонаследникът, който утре ще бъде на посещение в Белия дом, да пристигне със списък с желания, който включва получаване на официални гаранции от Тръмп, определящи обхвата на американската военна закрила на кралството, както и споразумение за закупуване на американски изтребители Ф-35, един от най-модерните военни самолети в света.

Продажбата би означавала значителна промяна в политиката, която потенциално може да промени военния баланс в Близкия изток и да постави на изпитание решимостта на Вашингтон за запазване на „качественото военно предимство" на Израел.

В потенциална многомилиардна сделка Саудитска Арабия иска да купи 48 изтребителя Ф-35, стана ясно по-рано този месец.

Рияд отдавна се интересува от изтребителя на „Локхийд Мартин", отбеляза Ройтерс.

Високопоставен представител на Белия дом наскоро каза пред агенцията, че Тръмп е искал да говори с престолонаследника преди да вземе решение.