Москва: Предотвратен е опит за покушение срещу Сергей Шойгу

ФСБ е предотвратила опит за покушение срещу секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, съобщават руските държавни медии.

По данни на ФСБ нападението е било планирано да бъде извършено по време на частно посещение на Шойгу на гробище в Москва. Службите твърдят, че са установили „украинска следа" и че са осуетили подготовката на атаката, но руската страна не е предоставила доказателства за тези обвинения.

Твърди се, че нападението е било подготвяно от саботажна група, която, според руски източници, ФСБ е „разкрила" в начален етап, пише БГНЕС.