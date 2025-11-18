ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веолия Енерджи Варна обяви начало на отоплителен с...

Китай отмени премиерите на японски филми

Китайският премиер Ли Цян. СНИМКА: КМГ

Кината в Китай спряха излъчването на най-малко два японски филма заради задълбочаващото се напрежение между Пекин и Токио, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Китайската централна телевизия (CCTV) заяви, че "разумното решение" е взето предвид нарастващото недоволство на публиката.

Излъчването на филмите беше спряно, след като изказване за Тайван на японската министър-председателка Санае Такаичи предизвика остър отговор от страна на Китай и доведе най-тежкия дипломатически сблъсък от години насам между двете азиатски сили.

Така няма да се състоят премиерите на японски филми, залегнали в програмата на кината през следващите седмици.

Анимационният филм „Ловецът на демони: замъкът на безкрайността" първоначално беше добре приет, но резултатите му спаднаха в боксофиса след изказванията на Такаичи поради „силно недоволство сред китайската публика", съобщи китайската централна телевизия късно снощи.

Вносителите и разпространителите на филми решиха да се съобразят с реакцията на пазара, да уважат нагласите на зрителите и да отложат премиерите на предстоящите заглавия, обяви медията.

Япония се опитва да потуши ескалиращия спор с Китай, който възникна след като Такаичи каза пред японски законодатели по-рано този месец, че китайска атака срещу Тайван, застрашаваща Япония, би могла да предизвика военен отговор.

Оттогава Пекин призова гражданите си да не пътуват до Япония, а китайският премиер Ли Цян отказа да се срещне с Такаичи в рамките на форума на Г-20 в Южна Африка тази седмица.

Ръководителите на трите бизнес федерации на Япония се срещнаха с Такаичи късно в понеделник и настояха за диалог за потушаване на дипломатическото напрежение.

