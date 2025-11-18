ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веолия Енерджи Варна обяви начало на отоплителен с...

Мадуро е готов да се срещне с Тръмп на четири очи

Николас Мадуро КАДЪР: Екс/@NicolasMaduro

Венецуелският президент Николас Мадуро снощи заяви, че е готов да проведе разговор „на четири очи" с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Мадуро направи това изявление, след като Тръмп каза, че е готов да се срещне с венецуелския лидер въпреки че САЩ разположиха флот от военни кораби в Карибско море като част от операцията си срещу трафика на наркотици.

„В САЩ всеки, който иска да говори с Венецуела, може да говори с нас лице в лице, на четири очи. Няма проблем. Това, което не можем да позволим е християнският народ на Венецуела да бъде бомбардиран и убиван", каза Мадуро в отговор на писмо от американски пастор по време на седмичното си предаване във венецуелска обществена телевизия.

