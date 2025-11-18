Тръмп подкрепя по-агресивни действия срещу наркокартелите в Мексико и Колумбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подкрепя предприемането на по-агресивни действия срещу наркокартелите и производството на наркотици в Мексико и Колумбия, но не обяви пряка военна намеса на САЩ в двете страни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп засили кампанията си срещу трафика на наркотици по море, като разреши по-мощни операции и даде на американските сили разширени правомощия да обезвреждат или потапят плавателни съдове, за които има подозрения, че пренасят наркотици.

Запитан по време на събитие в Овалния кабинет дали ще подкрепи подобни наземни удари в Мексико, за да спре трафика на наркотици, американският президент отговори“ „За мен е добре — каквото и да трябва да направим, за да спрем наркотиците“.

По-късно той повдигна възможността да се насочи към кокаиновите лаборатории в Колумбия.

„Бих ли унищожил тези фабрики? Бих се гордял лично да го направя“, каза Тръмп. „Не казвам, че ще го направя, но бих се гордял да го направя, защото ще спасим милиони животи“, добави той.

Тръмп повтори и възможността да осъществи контакт с венецуелския си колега Николас Мадуро, въпреки военните операции на САЩ в Карибско море.

„В даден момент ще разговарям с него“, заяви американският президент в отговор на журналистически въпрос дали планира подобен контакт. „Да, бих преговарял с него вероятно. Аз говоря с всеки“, добави Тръмп.

Той обаче не изключи възможността за провеждане на сухопътна военна операция във Венецуела. „Нищо не изключвам, трябва да решим въпроса с Венецуела“, подчерта Тръмп.