"Хамас" отхвърли резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за Газа

СНИМКА: Ройтерс

„Хамас“ отхвърли резолюцията, приета от Съвета за сигурност на ООН в подкрепа на плана за мир в Газа на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че тя не зачита правата и исканията на палестинците и се опитва да наложи международна опека на анклава, на което палестинците и фракциите от съпротивата се противопоставят, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Резолюцията налага механизъм на международна опека над ивицата Газа, който нашият народ, нашите сили и фракции отхвърлят. Той налага механизъм за постигане на целите на Израел“, се добавя в изявление на „Хамас“.

„Възлагането на международните сили на задачи и роли вътре в ивицата Газа, включително разоръжаването на съпротивата, ги лишава от неутралитет и ги превръща в страна в конфликта в полза на окупацията“, добави групировката и отново подчерта, че няма да се разоръжи.

СНИМКА: Ройтерс

