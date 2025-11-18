ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп приветства приемането на резолюция в подкрепа на плана му за мир в Газа

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп приветства приетата от Съвета за сигурност на ООН резолюция в подкрепа на мирния му план за ивицата Газа, която той смята, че ще донесе „повече мир по света", предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

„Това ще остане като едно от най-важните решения в историята на Организацията на обединените нации", написа американският президент в социалната си мрежа „Трут соушъл", като благодари на страните от Съвета за сигурност, включително на Русия и Китай, които се въздържаха.

