Папа Лъв критикува световните лидери заради глобалното затопляне

Папа Лъв XIV разкритикува снощи световните лидери заради безрезултатните им опити да забавят глобалното затопляне и призова за по-решителна реакция на заплахата в момент, когато започва втората седмица на конференцията за климата КОП30 (COP30) в бразилския град Белем, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Видеопосланието на папата, излъчено пред делегатите, отразява нарастващото безпокойство за отслабващите международни амбиции и увеличаващите се вредни емисии на газове с парников ефект десет години след Парижкото споразумение от 2015 г. – исторически пакт, с който държавите за първи път се съгласиха да ограничат глобалното затопляне до под 2 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, посочва световната агенция.

Според учените преминаването на този праг вече не може да бъде предотвратено, което ще доведе до опустошителни бедствия.

„Парижкото споразумение спомага за реален напредък и остава нашият най-силен инструмент за опазване на хората и планетата. Но трябва да бъдем честни – не споразумението е неуспешно, проваляме се ние с нашия отговор. Това, което бележи провал, е политическата воля на някои", отбеляза папа Лъв XIV.

Делегатите на климатичната конференция се опитват да постигнат споразумение до утре по редица трудни теми, включително климатичното финансиране и начините за намаляване на емисиите, като останалата част от дневния ред трябва да бъде решена до последния ден от форума в петък," заяви вчера председателстващият КОП30 Андре Кореа до Лаго.

„Изключително трудно е, както всички знаете, защото има много документи и все още са налице доста незавършени текстове, но всички участници смятат, че си струва да се опита", каза той.