Млада жена e убита при ракетна атака в Украйна, 9 са ранени (Видео)

КАДЪР: Екс/@SU_57R

Младо момиче беше убито, а най-малко девет души бяха ранени при руска ракетна атака в Харковска област в Източна Украйна, съобщиха тази сутрин местните власти, цитирани от Франс прес, цитирана от БТА. 

„Врагът нанесе ракетни удари на град Берестин“, след които „17-годишно момиче, което беше тежко ранено, почина в болницата“, написа в „Телеграм“ областният управител Олег Синегубов. „Съобщава се за девет ранени, седем от които са в болница“, добави той.

КАДЪР: Екс/@SU_57R

