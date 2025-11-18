Млада жена e убита при ракетна атака в Украйна, 9 са ранени (Видео)

Младо момиче беше убито, а най-малко девет души бяха ранени при руска ракетна атака в Харковска област в Източна Украйна, съобщиха тази сутрин местните власти, цитирани от Франс прес, цитирана от БТА.
„Врагът нанесе ракетни удари на град Берестин“, след които „17-годишно момиче, което беше тежко ранено, почина в болницата“, написа в „Телеграм“ областният управител Олег Синегубов. „Съобщава се за девет ранени, седем от които са в болница“, добави той.
#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Tonight, Russian Geran drones and Iskander ballistic missiles struck several Ukranian regions.— Heyman_101 (@SU_57R) November 17, 2025
The cities of Dnepropetrovsk and Kamianske were struck by several dozen Geran drones.
The city of Berestyn, Kharkiv region, was hit by 3 Iskander ballistic missiles… pic.twitter.com/WygHrercFA